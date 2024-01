(Etwas) Besserung in dieser Woche in Sicht! So wird das Bayern-Wetter

München - Das Wetter in München und dem restlichen Freistaat zeigt sich derzeit von seiner unangenehmen und kalten Seite. Es ist windig, im Bergland teils sogar stürmisch. Dazu fällt immer wieder Regen. Doch es wird (etwas) besser!

Das Wetter in München und dem restlichen Bayern könnte derzeit sicherlich gerne etwas angenehmer ausfallen. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Den Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge präsentiert sich der morgige Dienstag in Bayern allerdings erst einmal wie der Montag - und zwar mit starker Bewölkung und gebietsweise dem einen oder anderen Schauer. Aber: Im Laufe des Tages ziehen diese sich zurück, es lockert dann auf.

Die Höchsttemperaturen steigen auf drei bis neun Grad, dazu weht ein mäßiger, in Böen zeitweise jedoch starker, exponiert stürmischer Westwind.

Auch am Mittwoch haben die Wolken über weite Strecken das Sagen, die Sonne schafft es nur selten, sich durchzusetzen. Regenfälle ziehen laut DWD von Norden her über Franken hinweg in den Süden.

Mit sehr milden neun bis 15 Grad (!) dürfen sich die Menschen im Freistaat aber zumindest auf deutlich spürbar angenehmere Temperaturen einstellen.

Ein frischer bis starker Westwind mit stürmischen Böen und teils Sturmböen sorgt für einen Wermutstropfen.