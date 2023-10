09.10.2023 06:04 Oktober? Davon weiß das Wetter aber nichts! So wird in Bayern der Wochenstart

Der Start in die neue Woche könnte zwar besser ausfallen, doch in den kommenden Tagen kann sich das Wetter in München und ganz Bayern durchaus sehen lassen.

Von Jan Höfling

München - Der Start in die neue Woche könnte zwar besser ausfallen, in den kommenden Tagen kann sich das Wetter in München und dem restlichen Bayern aber dennoch durchaus sehen lassen. Oktober-Tristesse? Nein! Das Wetter in München und Bayern kann sich in den nächsten Tagen sehen lassen. © Montage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Montag zunächst vielerorts mit starker Bewölkung. Dazu passend ist im Verlauf des Tages von Norden her und speziell von Oberfranken bis Niederbayern mit leichtem Regen zu rechnen. Wer trotzdem auf sonnige Stunden hofft, sollte laut den Experten im westlichen Alpenvorland wohnen. Immerhin: Die Temperaturen bewegen sich zum Auftakt der neuen Woche bei 20 bis 25 Grad. Dazu weht ein mäßiger Westwind mit frischen Böen. Wetter Deutschland Thüringen-Wetter: Damit ist jetzt Schluss! Auch der Dienstag zeigt sich im Norden und Osten Bayerns erst einmal stärker bewölkt, zudem kann es mancherorts nochmals zu Regenfällen kommen. Von Südwesten her ist es den Meteorologen zufolge bei einem meist mäßigen Wind aus Südwest bis West allerdings zunehmend sonnig. Im Fichtelgebirge ist mit 18 Grad zu rechnen, im Alpenvorland hingegen gar mit geradezu spätsommerlichen 26 Grad. Und es wird noch besser! Am kommenden Mittwoch dürfen sich die Menschen im Freistaat nämlich auf 22 bis 28 (!) Grad freuen. Ein einmal mehr überwiegend nur mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, der im nördlichen Franken ab und an aber stark böig ausfallen kann, rundet das vor allem im Süden Bayerns teilweise gar wolkenlose Gesamtbild ab.

Titelfoto: Montage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de