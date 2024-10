Neue Woche, neues Glück? So wird das Wetter in Bayern heute und die nächsten Tage

Neue Woche, neues Glück beim Wetter? So sieht es am Montag und an den nächsten Tagen in Bayern aus.

Von Jan Höfling

München - Neue Woche, neues Glück beim Wetter? Der heutige Montag fängt zwar vielerorts in Bayern nicht wirklich gut an, im Tagesverlauf ist aber Besserung in Sicht. Die Woche wird dennoch durchwachsen.

Das Wetter zeigt sich vom heutigen Montag bis zum Donnerstag nicht überall in Bayern von seiner schönen Seite. © Montage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt diese vor allem in Franken und Schwaben stark bewölkt sowie ab und zu auch regnerisch. Das gilt am Vormittag lokal außerdem für Oberbayern. Am Nachmittag und Abend kann es in Unterfranken zu einzelnen Gewittern mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde kommen. Auch abseits dieser ist Starkregen möglich. Jener hat eine Stärke von rund 20 Litern pro Quadratmeter - aber in der längeren Spanne von drei bis sechs Stunden. Ansonsten bleibt es im Freistaat meist trocken, im Südosten wird es den Wetterexperten zufolge ab Mittag sogar heiter. Die Höchstwerte pendeln sich dementsprechend zwischen lediglich 15 Grad im Hofer Land und bis zu 21 Grad am Alpenrand ein. Wetter Deutschland Der goldene Herbst kommt: Temperaturen in Berlin und Brandenburg steigen auf bis zu 22 Grad! Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd rundet das Gesamtbild zum Wochenauftakt ab.

Wettervorhersage für München und Bayern: So wird das Wetter am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag