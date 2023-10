Wind und Regen bringen den Herbst nach Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg wird es regnerisch. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Frisch und mit vielen Wolken startet der heutige Donnerstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte.

Im Tagesverlauf kann es bei Höchstwerten von 16 bis 19 Grad vorübergehend regnen. Zeitweise kann es auch zu heftigen Windböen kommen, die zu Abend hin abnehmen sollen.

In der Nacht zum Freitag wird es wechselnd bis stark bewölkt und es fällt örtlich Regen. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen frischen elf und acht Grad.

Auch der Freitag startet mit vielen Wolken. Sonnenstrahlen blitzen in der Niederlausitz und in der Elbe-Elster-Niederung hervor. In diesen Regionen können sich die Menschen über das meiste Sonnenlicht freuen, bevor es im Tagesverlauf zunehmend dichter bewölkt wird und von Nordwesten her etwas Regen fallen kann.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad. In Nordbrandenburg fegt zeitweise frischer Südwestwind über das Land. Dort werden einzelne, starke Windböen erwartet.