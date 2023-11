14.11.2023 06:43 Wind und Regen: Wetter in Berlin bleibt ungemütlich

Das Wetter in Berlin und Brandenburg ist auch in den kommenden Tagen ernüchternd. Es warten viel Regen und Wind auf die Menschen in der Hauptstadt.

Von Oliver Weinhold

Die Siegessäule wird auch am Dienstag wieder von Wolken umhüllt sein. © Soeren Stache/dpa Der Herbst hat Berlin und Brandenburg weiter fest im Griff. Wie auch schon in den letzten Tagen müssen sich die Menschen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der Dienstag beginnt sehr windig und es kann sogar zu stürmischen Böen kommen, so der Deutsche Wetterdienst. Allen voran der Norden Brandenburgs und im Berliner Umland ist mit reichlich Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht können die Temperaturen dann bis auf fünf Grad fallen. Auch am Mittwoch bleibt es unverändert. Es warten viele Schauer und die Höchstwerte liegen dann bei zehn Grad.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa