Winter-Wetter mit erstem Schnee in NRW: An diesem Tag gibt's Sonne satt

In Wuppertal kamen in der Nacht zu Dienstag dicke Schneeflocken runter. Der Winterdienst hatte alle Hände voll zu tun! © Florian Schmidt

In vielen Teilen Deutschlands hat es in den vergangenen Tagen bereits großzügig geschneit, nun ist das Winter-Wetter auch in NRW angekommen. So sorgte jede Menge Schneefall in der vergangenen Nacht für weiße Städte und winterliche Stimmung im Bergischen Land.

Und vorerst wird das Wetter - der Jahreszeit entsprechend - auch so bleiben!

Laut DWD beginnt der Dienstag bedeckt und vor allem in der Südosthälfte zeitweise mit Schnee oder Schneeregen, der am Nachmittag abziehen sollen.

Die Höchsttemperatur liegt bei 3 Grad im Westen und um 0 Grad in Ostwestfalen. Im Bergland muss stellenweise mit Dauerfrost gerechnet werden - das Thermometer erreicht dort lediglich -1 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Norden.

In der Nacht zu Mittwoch fallen laut DWD-Prognose dann weitere Schneeflocken und sorgen für glatte Straßen, während die Tiefstwerte mit -1 bis -4 Grad verbreitet im Frostbereich liegen.