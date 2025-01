Wintereinbruch in Bayern: Flughafen eingeschränkt, Wetterdienst warnt vor Glatteis

Glatte Straßen und Wege halten zum Ferienendspurt im Freistaat zur besonderen Vorsicht an. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Glatteisgefahr bestehe vor allem in den südöstlichen Regionen des Freistaats. Aufenthalte im Freien und insbesondere Autofahrten gelte es zu vermeiden.

Vor allem im östlichen Bayern könne es bis etwa 14 Uhr glatt bleiben – bis dahin gilt zumindest die Warnung des DWD.

"Glatt wird es allemal", sagte ein Sprecher des DWD der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage im Nordosten werde nicht so brenzlig wie die im Südwesten. Der Meteorologe spricht aber von einer äußerst markanten Wetterlage.

Am Montag soll es dann wieder wärmer werden, allerdings mit deutlichen Temperaturunterschieden: Während in Teilen Niederbayerns nur 3 Grad erwartet werden, soll es in Mainfranken bis zu 14 Grad warm werden.

Bereits in der Nacht auf Samstag hatte es Glätteunfälle gegeben. Ein Großteil der witterungsbedingten Unfälle sei darauf zurückzuführen, dass Menschen mit Sommerreifen auf schneebedeckten Fahrbahnen unterwegs seien, sagte eine Sprecherin der Freiburger Polizei.