Woche startet in Berlin und Brandenburg wolkig, aber mild

Berlin - In Berlin und Brandenburg zeigen sich zum Wochenstart viele Wolken am Himmel. Die Temperaturen bleiben aber mild.

In der Nacht zum Dienstag bleibt die Wolkendecke dicht, dazu kann es gebietsweise Regen oder Sprühregen geben. Die Temperaturen sinken leicht auf sieben bis vier Grad.

Vor allem im Berliner Raum sowie im Norden und der Mitte Brandenburgs ist es am Montag stark bewölkt bis bedeckt. Im Süden Brandenburgs zeigt sich öfter die Sonne, vor allem an der Grenze zu Sachsen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt der Himmel bedeckt. Die Regenfälle lassen in der zweiten Nachthälfte von Norden her nach. Die Temperaturen sinken auf sechs bis vier Grad.