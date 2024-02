Wochenbeginn in Berlin und Brandenburg: Wechselhaft mit milden Temperaturen

Am Dienstag gibt es neben vielen Wolken auch heitere Abschnitte. Es bleibt meist trocken, erst gegen Abend kann es vereinzelt leichte Schauer geben. Die Temperaturen liegen bei sieben bis neun Grad bei schwachem Wind.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bei wechselnder Bewölkung weitgehend trocken. Es kühlt sich auf Werte um vier Grad ab, dazu weht ein schwacher Südwest- bis Westwind.

Vor allem am Montagmorgen müssen sich die Menschen noch auf viele Wolken und Regen einstellen. Letzterer soll laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Tagesverlauf aber nach Polen und Vorpommern abziehen.

In der Nacht zum Mittwoch zeigen sich viele Wolken am Himmel, dafür bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Lokal kann es bei Tiefstwerten zwischen drei Grad in Nordbrandenburg und bis zu minus ein Grad im Süden leichten Frost geben.