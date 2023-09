01.09.2023 08:52 Sachsen-Anhalt-Wochenende startet regnerisch, doch dann kommt ein Lichtblick

Das Wetter wird am Wochenende in Sachsen-Anhalt regnerisch und bewölkt, erst am Sonntag kommt die Sonne raus. Die Temperaturen liegen bei etwa 24 Grad.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Auch am ersten Septemberwochenende scheint sich der Regen noch nicht gerne von Sachsen-Anhalt trennen zu wollen. Erst zu Beginn der neuen Woche kann mit Sonne gerechnet werden. Die Sonne hat es dieses Wochenende schwer in Sachsen-Anhalt - erst am Sonntag kommt ihr großer Auftritt. © Patrick Pleul/dpa Zum Start ins Wochenende müssen sich die dunklen Wolken noch kurz ausregnen - am Nachmittag kommt es vielerorts zu Schauern. Am Morgen und besonders im Norden kommt aber auch zeitweise die Sonne raus, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad. Der Samstag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix in den Tag, aber auch an jenem Nachmittag muss mit dem ein oder anderen Tröpfchen gerechnet werden, besonders im Süden des Landes. Trotz allem klettern die Temperaturen etwas höher auf bis zu 24 Grad. Wetter Deutschland 22 Grad und Regen in Frankfurt und Hessen: Doch das Sommer-Wetter kehrt zurück Und schon sind wir über den Berg: Zwar ziehen am Sonntag noch einzelne Schleierwolken über den Himmel, die sind aber komplett harmlos. Es gibt Sonne satt, keinen Regen und Temperaturen von maximal 24 Grad. Der Montag überrascht dann wohl mit einer neuen Sommerwelle? Der Wochenstart kommt nämlich mit vielen Sonnenstunden und Höchsttemperaturen von 27 Grad daher.

