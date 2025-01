Wolkig mit Aussicht auf Regen: Sachsen-Wetter verlangt Schirm statt Winterjacke

Leipzig - Zuerst die schlechte Nachricht: Wolken und Regen begleiten Euch durch die gesamte erste Wochenhälfte. Doch keine Sorge, es gibt auch einen Lichtblick. So wird das Wetter in Sachsen.

Wolken begleiten Euch die gesamte erste Wochenhälfte über. (Archivbild) © Montage: dpa/Jan Woitas; wetteronline.de

Trüb starten wir in die letzten Tage des Januars. Begleitet von starken Wolken und zeitweise Regen können Höchstwerte von 10 bis 13 (Bergland 6 bis 9) Grad verzeichnet werden.

Auch auf einen mäßig-frischen Südwind müsst Ihr Euch einstellen, informiert der Deutsche Wetterdienst.

Während die Temperaturen in der Nacht auf bis zu 2 Grad heruntergehen können, wandern sie am Dienstag wieder knapp bis in den zweistelligen Bereich. Im Flachland kann man sich auf bis zu 11 und im Bergland bis zu 7 Grad freuen.

Auch wieder mit dabei: Teils starke bis lockere Wolken. Doch zumindest bleibt es bis zur Nacht trocken. Dann bahnen sich vereinzelt die Tropfen wieder ihren Weg auf die Böden Sachsens.

Am Mittwoch dann bitte den Schirm nicht vergessen: Vor allem in der ersten Hälfte des Tages kann Euch Regen erwarten.

Bei einem leichten Wind steigen die Temperaturen auf 7 bis 10, im Bergland auf 2 bis 7 Grad an. Nachts werden dann gebietsweise auch die ersten Minusgrade der Woche erreicht. Die sind bei höchstens -2 Grad jedoch noch moderat.