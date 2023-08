Zum Wochenstart bleibt es nass und kühl in Berlin und Brandenburg

Berlin - Die Wetteraussichten in Berlin und Brandenburg bleiben auch am Montag nass und kühl.

Auch die Zuschauer der Weltmeisterschaft im Bogenschießen in Berlin blieben vom Starkregen nicht verschont. © Christoph Soeder/dpa

Laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es in der Früh und tagsüber windig, in Schauernähe sogar stürmisch.

Ein Tief über der Ostsee ist der Grund für eine starke Bewölkung und vereinzelt Regen. Erst gegen Abend soll es trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es wolkig, aber weitgehend niederschlagsfrei. Es kühlt sich auf 13 bis elf Grad ab.

Am Dienstag ist ab den Mittagsstunden regional mit einzelnen Schauern zu rechnen. Es bleibt windig, in Schauernähe stürmisch, bei Höchsttemperaturen um 20 Grad. Am Abend gehen die Wolken zurück und es bleibt trocken.