21.07.2023 09:12 Zwischen Abkühlung und Ungemütlichkeit: Gewitter und Starkregen in Bayern erwartet

Es bleibt weiter angenehmer, was die Höchstwerte für Bayern betrifft. Aber nicht überall in Bayern bleibt es am Freitag auch trocken.

Von Marco Schimpfhauser

München - Zum Wochenendspurt müssen sich die Bürger in Bayern auf ungemütliches - mancher empfindet es vielleicht als willkommenes - Wetter einstellen. Die Hitze nimmt in Bayern ab, doch ganz abschalten kann man nicht. In einzelnen Regionen könnte das Wetter am Freitag noch ungemütlich werden. © Sven Hoppe/dpa Die der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, wird es regional zu vereinzelten Gewittern kommen. "Zunächst nur in Alpennähe, ab Mittag in ganz Südbayern sowie im nördlichen Franken", heißt es auf der Internetseite des DWD für den Freistaat. "Dabei örtlich Starkregen zwischen 15 und 25 l/qm in kurzer Zeit, Hagel bis 2 cm und stürmische Böen um 70 km/h wahrscheinlich." Wetter Deutschland Wochenende in Berlin und Brandenburg startet mit Gewitter und Starkregen In Südbayern seien sogar unwetterartige Entwicklungen "nicht ausgeschlossen". Entlang der Donau sollen die Höchstwerte mit bis zu 27 Grad erreicht werden. Im Rest von Bayern soll das Quecksilber mindestens bei 20 Grad liegen. Für den Samstag wird ein "freundlicher Mix aus Sonne und Wolken" vorhergesagt. Auch hier liegen die Temperaturen zwischen 20 und 27 Grad.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa