Tragisches Unglück: Zwillinge (†4) ersticken in Spielzeugkiste!

Jacksonville (Florida) - Schreckliches Unglück in den USA : Der kleine Kellan und seine Zwillingsschwester Aurora (beide †4) schliefen aneinander gekuschelt in ihrer Spielzeugkiste ein - und wachten nie wieder auf.

Ein Foto aus glücklichen Tagen: Sadie Myers und ihr Ehemann Don mit ihren Zwillingen Aurora (l.) und Kellan (r., beide †4). © Screenshot/gofundme/aurora-and-kellan-starr

Es ist wohl das Schlimmste, was Eltern passieren kann: Sadie Myers und ihr Ehemann Don müssen Abschied von ihren geliebten Zwillingen nehmen. Die beiden Vierjährigen sind tot, erstickt in einer Spielzeugkiste.

Auf Facebook hat die trauernde Mutter der Kinder ihre tragische Geschichte geteilt und andere Eltern gewarnt.



Die schreckliche Tragödie ereignete sich demnach am vergangenen Freitag: Sadies Mann brachte die vier Kinder der Familie ins Bett, während sie selbst noch bei der Arbeit war. Als die junge Mutter nach Hause kam, schliefen alle ihre Sprösslinge friedlich in ihren Bettchen.

Doch als Sadie und ihr Mann selbst zu Bett gingen und die Augen zumachten, passierte nebenan im Kinderzimmer das tödliche Unglück.

"Irgendwann am frühen Morgen weckten sich die Zwillinge gegenseitig und beschlossen, dass sie lieber in ihrem Zimmer spielen statt schlafen wollten, das machen sie oft und dann schlafen sie normalerweise an einem seltsamen Ort in ihrem Zimmer ein", berichtete die Amerikanerin.

Diesmal suchten sich die beiden jedoch ausgerechnet ihre Spielzeugtruhe aus Zedernholz als neuen Schlafplatz für die Nacht aus. "Sie haben fast alle Kuscheltiere herausgeholt und sich von Kopf bis Fuß hineingelegt." Irgendwann im Laufe der Nacht müsse sich wohl einer der beiden im Traum bewegt oder getreten haben, wodurch der Deckel der Kiste zugefallen sei.



"Was ich nicht wusste und sicher auch viele andere nicht wissen, ist, dass die meisten Spielzeugkisten aus Holz, wenn sie einmal geschlossen sind, luft- und auch schalldicht sind. Während sie schliefen, aneinander gekuschelt, ging ihnen innerhalb weniger Stunden langsam der Sauerstoff aus und sie starben."

Ihre geliebten Kinder hätten es wohl nicht einmal gemerkt, tröstete sich ihre trauernde Mutter.