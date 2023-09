Flugzeug stürzt in Garten: Zwei Tote nach schwerem Unfall

Beide Insassen des Ultraleichtflugzeugs verstarben an der Unfallstelle. (Symbolbild) © 123RF/Viktor Hladchenko

Die beiden Insassen des Ultraleichtflugzeugs haben zahlreiche Verletzungen erlitten und sind noch an der Unfallstelle gestorben, wie die Einsatzkräfte am heutigen Dienstag mitteilten.

Die Maschine war demnach in der Gemeinde Tlustice in den Garten eines Einfamilienhauses gestürzt, in dem sich aber zu diesem Zeitpunkt niemand aufhielt.

Gleich zwei Rettungshubschrauber kamen an der Unglücksstelle zum Einsatz. Es wurden Ermittlungen aufgenommen, um die Absturzursache zu klären.