Unfall mit Kleinflugzeug: Pilot bleibt in fünf Meter hohen Bäumen hängen

Blaubeuren - Flugunglück in Blaubeuren bei Ulm!

Wie es zum Absturz kam, ist bislang unklar. (Symbolbild) © 123rf/pegleg01

Der erfahrene 62-Jährige befand sich eigentlich gegen 13.40 Uhr im Landeanflug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch er kam nicht wie geplant auf dem Flugplatz in Seißen an.

Das Ultraleichtflugzeug kollidierte mit mehreren Bäumen und blieb schließlich in diesen hängen.

Nachdem die Feuerwehr die verunglückte Maschine gesichert hatten, konnte der 62-Jährige geborgen werden. Der langjährige Pilot erlitt schwere Verletzungen.