10.03.2025 15:58 11.000 Liter Milch landen im Graben! Tanklaster verliert nach Unfall Ladung

Nach einem Unfall in Schleswig-Holstein treten 11.000 Liter Milch aus einem Milchtanklaster in einen Graben aus. Ein Anhänger rutscht in einen Graben.

Von Matti Gerstenlauer Weesby - Bei einem Verkehrsunfall nahe der deutsch-dänischen Grenze in Schleswig-Holstein hat ein Milchtanklaster Tausende Liter Ladung verloren. Der Milchtanklaster verlor seine Ladung. © Polizeidirektion Flensburg/dpa Wie die Polizei mitteilte, bog der Fahrer des Tanklasters am Morgen bei Weesby auf eine Landstraße ab, als ihm ein Fahrzeug mit Anhänger entgegenkam, das sehr weit links fuhr. Beim Ausweichmanöver sei der Milchtanklaster auf die Bankette geraten und der Anhänger nach rechts in den Graben gekippt. In dem Anhänger befanden sich laut Polizei 11.000 Liter Milch, die durch den Unfall in den Graben austraten. Demnach setzte der andere Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der Lkw wurde geborgen - verletzt wurde niemand.

Titelfoto: Polizeidirektion Flensburg/dpa