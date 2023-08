Zwölfjährige bei Unfall aus BMW geschleudert: Polizei hegt bestimmten Verdacht

Die beiden schwer verletzten Personen, eine Fahrerin (30) und ihre Tochter (12), kamen ins Krankenhaus, wo sie stationär verblieben. (Symbolbild) © 123RF / udo72

Wie die Kreispolizeibehörde Höxter am Sonntag mitteilte, fuhr eine 30 Jahre alte Steinheimerin gegen 12.30 Uhr mit ihrem 5er BMW auf der L827 aus Richtung Vinsebeck in Richtung Steinheim, als sie in einer Linkskurve in die Gegenspur geriet.

Die 30-Jährige versuchte deshalb nach rechts zu lenken, um entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen.

Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Der BMW überschlug sich laut Polizei mehrfach.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich auch die zwölfjährige Tochter der Fahrerin nicht angeschnallt im Auto. Das Mädchen wurde infolge der Kollision aus dem BMW geschleudert.

Sie und ihre Mutter waren vor Ort nicht ansprechbar, erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus Detmold, wo beide stationär verblieben.

Da der Polizei Hinweise darauf vorliegen, dass die Autofahrerin unter dem Einfluss von berauschenden Mittel gestanden haben könnte, wurde der 30-Jährigen in der Klinik eine Blutprobe entnommen.

Wegen des Unfalls musste die Fahrbahn für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden.