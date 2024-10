13-Jährige schleudert aus Audi: Zwei weitere Teenager schwerverletzt!

Villingen-Schwenningen - Eine regennasse Fahrbahn und unangepasste Geschwindigkeit führten am Dienstagnachmittag in Baden-Württemberg zu einem heftigen Unfall mit mehreren Schwerverletzten.

Die Feuerwehr befreite eine Jugendliche. © Kamera24 - News

Der 19-jährige Fahrer eines Audis sowie zwei weitere Insassen (13, 17) befuhren die L173 in Richtung Schwenningen. Plötzlich kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Dach gegen ein großes Verkehrsschild.

Schließlich blieb der demolierte Wagen auf dem Dach liegen.

Die 13-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Das schwerverletzte Mädchen kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Beifahrerin (17) musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie und der Fahrer erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.