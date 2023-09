14-Jähriger nach Busunfall in Kremmen gestorben

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten 14-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach Informationen der Polizei wurde ein 14-jähriger Junge am Dienstag gegen 15.40 Uhr von einem Bus angefahren und so schwer verletzt, dass er noch am Abend desselben Tages verstoben ist.

Zuvor war der Junge an einer Haltestelle aus einem Bus gestiegen und habe plötzlich die Straße hinter diesem überquert. Dabei sei er von einem entgegenkommenden Linienbus erfasst worden.

Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 19 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Tod des 14-Jährigen.