Unfall in Neubrandenburg nimmt tödlichen Ausgang

Eine 82 Jahre alte Frau ist nach einem Verkehrsunfall in Neubrandenburg in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Von Denis Zielke

Neubrandenburg - Eine 82 Jahre alte Frau ist nach einem Verkehrsunfall in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Seniorin wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Laut Polizei übersah am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr eine 65-jährige Autofahrerin offenbar eine rote Ampel, als die Seniorin mit ihrem Rollator bei Grün die Ziolkowskistraße überqueren wollte. Daraufhin sei die 82-Jährige von dem Auto angefahren worden und habe sich am Kopf verletzt, schrieben die Beamten weiter. Sie wurde dann in das Klinikum Neubrandenburg gebracht, wo sie noch am selben Tag starb. Die Fahrerin hatte sich im Anschluss an den Unfall bei Rettungskräften und der Polizei gemeldet.

