15.000 Euro Schaden bei Unfall: 73-Jähriger mit über 2,6 Promille unterwegs

Plauen - Ein betrunkener Rentner (73) hat am Sonntagabend bei einem Unfall in Plauen ( Vogtlandkreis ) einen enormen Schaden angerichtet.

Die Polizei machte mit dem 73-Jährigen einen Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,64 Promille ergab. Der Mann musste daraufhin zur Blutentnahme. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 73-Jährige gegen 21.10 Uhr in der Straße Im See unterwegs. Plötzlich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Zaun.

Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

"Die eingesetzten Beamten führten beim Fahrer einen Atemalkoholvortest durch, welcher einen Wert von 2,64 Promille ergab", so ein Polizeisprecher.

Der Ford-Fahrer musste mit zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Das Auto wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.