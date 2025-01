Mädchen flüchtet vor Kontrolleur über Gleise und wird von Zug erfasst

In Siegburg hat eine 15-Jährige am Sonntagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einer S-Bahn am Bahnhof lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Von Laura Miemczyk

Siegburg - Bei einem Zusammenstoß mit einer S-Bahn am Bahnhof in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) hat eine 15-Jährige am Sonntagmorgen lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Die Polizei hat nach dem schweren Zusammenstoß am Sonntagmorgen Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Archivbild) © Benjamin Westhoff/dpa Wie ein Sprecher der Bundespolizei schilderte, waren die Beamten am frühen Morgen gegen 5.45 Uhr zunächst von einem Zugbegleiter des ICE 618 kontaktiert worden, weil dieser die Personalien einer minderjährigen Reisenden (15) benötigte. Der Zug sollte demnach samt der 15-Jährigen um 6.26 Uhr am Bahnhof Siegburg eintreffen, als es nach dem planmäßigen Halt des ICE und noch vor Eintreffen der Polizei zu dem schweren Unfall kam. So entzog sich die Jugendliche plötzlich der Kontrolle des Zugpersonals und flüchtete vom Bahnsteig am Gleis 3 kurzerhand über den Bahnsteig am Gleis 2, wo das Mädchen von einer ausfahrenden S12 Richtung Hennef erfasst wurde. Unfall Silvesterrakete auf Menschen abgefeuert: 16-Jährige schwer verletzt! Der S-Bahn-Fahrer hatte noch versucht, eine Notbremsung einzuleiten, die Teenagerin aber dennoch erfasst. Sie erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen, die von Rettungskräften als lebensgefährlich eingestuft wurden.

Unfallhergang unklar: Videoüberwachung am Bahnhof Siegburg nicht eindeutig