15-Jährige schnappt sich Mercedes vom Vater: Jetzt ist ein Autohaus einsturzgefährdet

Alles in Kürze

Die 15-Jährige baute mit dem Mercedes ihres Vaters einen heftigen Unfall. (Symbolfoto) © 123RF/Vadymvdrobot

Der Teenager war am Abend mit dem Mercedes unterwegs. Zeugen beobachteten das Mädchen und alarmierten daraufhin die Polizei.

Die Polizei wollte die 15-Jährige gegen 21.15 Uhr im Bereich der Innenstadt stoppen, doch diese ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und raste auf die Bundesstraße 33 in Richtung Villingen-Schwenningen.

"Beim Versuch, nach rechts in die Industriestraße abzubiegen, verlor die junge Fahrerin die Kontrolle über das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Autohaus", so die Polizei.

Dabei durchbrach der Mercedes einen Stützbalken des Gebäudes. Auch ein Neuwagen sowie ein auf dem Hof abgestelltes Fahrzeug blieben nicht verschont.

Die 15-Jährige sowie ihre Beifahrerin (16) wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr musste das einsturzgefährdete Autohaus noch in der Nacht abstützen.