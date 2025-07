Frisch geborenes Kalb verirrt sich auf Gleise, dann kommt ein Güterzug

Das Kalb konnte leicht verletzt in der Nähe der Gleise gefunden werden. © Bundespolizeiinspektion Flensburg

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Nachmittag erklärte, wurde die Leitstelle gegen 7 Uhr über den Unfall informiert.

Eine Streife machte sich umgehend auf den Weg und suchte die eingleisige Bahnstrecke von Wilster nach Brunsbüttel gemeinsam mit dem eingetroffenen Halter ab. Dafür war der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt worden.

An einem Bahnübergang in Kuskoopermoor in der Nähe von Wilster konnte das junge Kalb gesichtet werden. Es hatte leichte Verletzungen am Rücken.

Der Lokführer des Güterzuges hatte das Tier wohl rechtzeitig erkannt und noch gebremst.

Eine Begutachtung bei strömendem Regen konnte keinen Hinweis auf eine Ausbruchstelle erbringen. Vermutlich war das Kalb unter dem Zaun durchgekrochen und so auf die Gleise gelangt.