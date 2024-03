16-jähriger Motorradfahrer samt Sozius von Laster erfasst und mitgeschleift

Kronach - In Oberfranken ist ein 16 Jahre alter Motorradfahrer mitsamt Sozius von einem Lastwagen erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Laster-Fahrer, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr auf einer Kreisstraße bei Kronach.

Der 16-Jährige ist bei dem Unfall schwer verletzt worden, sein 17-jähriger Mitfahrer wurde mit weniger schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Informationen sei der Lastwagen den beiden entgegengekommen und bog vor ihnen nach links auf einen Parkplatz ein. Offenbar hatte der Fahrer das Bike mit 125 Kubikzentimeter Hubraum übersehen.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr vermieden werden, das Zweirad verkeilte sich unter dem Anhänger des Lasters.

Der junge Fahrer des Motorrads erlitt bei dem Unfall mehrere Brüche an der Hand, am Arm und an den Beinen.