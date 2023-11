21.11.2023 09:12 18-Jähriger kommt von der Straße ab und kracht mit Trecker in Container

Am Montagmorgen ist ein 18-Jähriger in Sittensen mit seinem Trecker verunglückt. Der Trecker durchbrach einen Zaun und krachte in mehrere Container.

Von Bastian Küsel

Sittensen - Heftiger Crash in Sittensen (Niedersachsen): Am gestrigen Montagmorgen ist dort ein 18-jähriger Mann mit seinem Trecker verunglückt. Laut der Polizei war der junge Mann auf der L142 unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Trecker nach rechts von der Straße abkam. Das Gefährt durchbrach einen Zaun und krachte anschließend in mehrere Container eines hiesigen Unternehmens. Der 18-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und kam nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

