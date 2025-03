18.03.2025 12:15 18-Jähriger übersieht Rettungswagen im Einsatz: Drei Personen verletzt

Heftiger Unfall am Montagabend an einer Kreuzung in Düren. Bei einem Crash zwischen einem Rettungswagen und einem Auto sind drei Personen verletzt worden.

Von Florian Fischer

Düren - Heftiger Unfall am Montagabend an einer Kreuzung in Düren. Bei einem Crash zwischen einem Rettungswagen und einem Auto sind drei Personen verletzt worden. In Düren ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen gekommen. © Polizei Düren Nach Angaben der Polizei war der RTW, in dem neben dem 47-jährigen Fahrer noch zwei Männer (29 und 27) saßen, gegen 20.20 Uhr auf der Straße Im Großen Tal unterwegs. Mit Blaulicht fuhr der Rettungswagen in Richtung Nordstraße und wollte dort abbiegen, als er mit einem Auto eines 18-jährigen jungen Mannes aus Düren zusammenkrachte, der aus Richtung Jülich kam. Durch die Kollision kam der RTW ins Schleudern, prallte gegen eine Ampel und anschließend gegen das Auto eines 58-jährigen Mannes aus Belgien. Unfall Mann auf E-Roller von S-Bahn erfasst und 20 Meter mitgeschleift Der 47-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine beiden Beifahrer glücklicherweise nur leicht. Mehr Glück hatten der 18-jährige Unfallverursacher und der Mann aus Belgien, die beide unverletzt blieben. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten der Rettungswagen und das Fahrzeug des jungen Mannes aus Düren abgeschleppt werden.

Titelfoto: Polizei Düren