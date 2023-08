19-Jährige kracht mit Auto gegen Baum: Apple Watch rettet ihr das Leben

Der Wagen krachte in der Nacht gegen einen Baum. © JOTO

Wie die Polizei auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, kam die 19-Jährige gegen 3 Uhr auf der K62 zwischen Rahmstorf und Staersbeck von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Die junge Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ersthelfer bereiten sie aus dem Wagen, anschließend kam sie ins Krankenhaus.

Nach Informationen von der Unfallstelle wurde der Crash allerdings nicht von Zeugen gemeldet, sondern von ihrer Apple Watch.

Die kleine Uhr am Handgelenk hat in der Nacht den Unfall der Trägerin erkannt und automatisch die Rettungskräfte zu der Unfallstelle an der wenig befahrenen Straße alarmiert.