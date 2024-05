26.05.2024 07:39 19-jähriger Fahrer kracht mit BMW ins Heck eines Linienbusses - Sechs Verletzte!

Bei einem Verkehrsunfall in Troisdorf sind am Samstag (25. Mai) insgesamt sechs Menschen verletzt worden. Ein Auto war am Abend in einen Linienbus gekracht!

Von Frederick Rook

Troisdorf - Bei einem Verkehrsunfall in Troisdorf (Rhein-Sieg Kreis) sind am Samstag insgesamt sechs Menschen verletzt worden. Ein Auto war am Abend in einen Linienbus gekracht! Insgesamt wurden bei dem Unfall auf dem Willy-Brandt-Ring in Troisdorf sechs Menschen leicht verletzt. (Symbolbild) © Bildmontage: Nicolas Armer/dpa, Jonas Walzberg/dpa Der 57-jährige Busfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen 20.54 Uhr zunächst auf der Hermann-Ehlers-Straße. Als er nach links auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen wollte, krachte plötzlich ein 19-Jähriger mit seinem BMW seitlich in das Heck des Fahrzeugs. Wie die Polizei in einer Mitteilung am Sonntag bekannt gab, wurden bei der Kollision nicht nur der junge Autofahrer sowie seine beiden Insassen (20, 21) leicht verletzt. Auch drei Fahrgäste des Busses trugen leichte Verletzungen davon. Alle sechs Personen kamen nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort zur weiteren ambulanten Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Unfall Motorblock bei Unfall aus Auto gerissen, Beifahrerseite komplett abgetrennt Ersten Ermittlungen zufolge soll der 19-Jährige mit seinem BMW unmittelbar vor dem Crash noch in einer Kurve überholt haben. Zur genauen Klärung der Hintergründe stellten die Beamten das Auto vorerst sicher. Aufgrund der polizeilichen Einsatzmaßnahmen blieb der Willy-Brand-Ring in Troisdorf im Bereich der Unfallstelle noch bis etwa 23 Uhr gesperrt.

