30.06.2025 17:48 Auto kracht in Garten und fällt einen Baum: Bewohnerin feiert "dritten Geburtstag"

Ein Autofahrer (61) ist am Montag in Rostock in einen Garten gerast und hat mit seinem Fahrzeug einen Baum gefällt. Bewohnerin um Haaresbreite verfehlt.

Von Tobias Bruns

Rostock - Das war knapp! Ein Autofahrer (61) ist am Montag in Rostock in einen Garten gerast und hat mit seinem Fahrzeug einen Baum gefällt. Eine Bewohnerin verfehlte der Mann nur um Haaresbreite. Alles in Kürze Autofahrer rast in Rostock in Garten und fällt Baum.

Bewohnerin wird nur knapp verfehlt.

61-Jähriger verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Fahrzeug muss mit Kran geborgen werden.

Ursache des Unfalls ist noch unklar. Mehr anzeigen Das Auto verkeilte sich und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden. © Stefan Tretropp Gegen 14 Uhr ist ein Autofahrer laut Polizei in einer scharfen Kurve im Gerstenweg von der Fahrbahn abgekommen und über zwei angrenzende Grundstücke geschossen. Eine Bewohnerin (55), die gerade im Garten war und ihre Wäsche abnahm, sei nur um wenige Zentimeter verfehlt worden, so ein Reporter vor Ort. "Ich feiere heute meinen dritten Geburtstag. Einmal meine Geburt, dann habe ich mehrere Herzinfarkte überlebt und nun dieser Unfall", sagte die 55-Jährige. Die Irrfahrt endete an einem Baum, der durch den Aufprall umfiel und sich mit dem Fahrzeug verklemmte. Der 61-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, war allerdings ansprechbar. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Schwere der Verletzung ist nicht bekannt. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Die Aufräumarbeiten dauern noch an. Ob der 61-Jährige durch einen medizinischen Notfall, eine Ablenkung oder einen technischen Defekt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar.

Titelfoto: Stefan Tretropp