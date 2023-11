11.11.2023 16:33 19-Jähriger kracht mit BMW in Hörgeräte-Geschäft, Feuerwehr muss Gebäude abstützen

In der Innenstadt von Wildeshausen ist am Samstagmittag ein 19 Jahre alter Autofahrer mit seinem BMW in ein Geschäft für Hörgeräte gekracht.

Von Robert Stoll

Wildeshausen - Am Samstagmittag ist in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg (Niedersachsen) ein 19-Jähriger mit seinem BMW in ein Hörgeräte-Geschäft gebrettert. Der BMW war mit voller Wucht gegen die Außenmauer des Gebäudes gekracht. © Nonstopnews Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte der junge Mann bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das daraufhin von der Straße abkam und gegen das Gebäude krachte. Der 19-Jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Feuerwehr musste den Wagen vorsichtig aus dem Geschäft herausziehen. Ein Statiker prüfte die sichtlich beschädigten Mauern und veranlasste, dass das Gebäude abgestützt werden musste. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Hörgeräte-Laden glücklicherweise geschlossen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch weiter an.

