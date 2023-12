28.12.2023 18:46 20-Jähriger will mit Auto abbiegen und wird bei heftigem Frontalcrash eingeklemmt

In Langenfeld kam es am Mittwoch zu einem heftigen Frontalcrash! Ein 20-Jähriger wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste gerettet werden.

Von Maurice Hossinger

Langenfeld - Auf der Karl-Benz-Straße hat es am Mittwoch einen heftigen Frontalcrash gegeben bei dem ein 20-Jähriger schwer verletzt und in seinem Auto eingeklemmt wurde. Der Audi Q3 des 35-Jährigen war nach dem Unfall ein einziger Totalschaden. © Polizei Mettmann Der junge Mann war gegen 13.20 Uhr in seinem Fiat 500 unterwegs, als er nach links auf die Berghausener Straße einbiegen wollte, hieß es von der Polizei. Dabei kam es urplötzlich zum schweren Frontalunfall mit dem entgegenkommenden Audi Q3 eines 35-Jährigen. Laut Zeugen waren sowohl der 20-Jährige als auch der Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den Schwerverletzten schließlich aus seinem Fahrzeug befreien. Er kam wenig später in ein Krankenhaus. Aus diesem Wagen musste der 20-Jährige von Feuerwehrleuten aufwendig befreit werden. © Polizei Mettmann Auch der 35-Jährige erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 30.000 Euro. Beide Autos mussten kurze Zeit später abgeschleppt werden.

