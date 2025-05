16.05.2025 13:30 20 Meter hoher Baukran stürzt in Neubaugebiet

Von Laura Miemczyk

Niederkassel - Am Freitag ist es in Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen: Ein Baukran stürzte in ein Neubaugebiet.

Der Kran beschädigte neben einem Rohbau auch mehrere Fahrzeuge. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Wie ein Sprecher der Polizei schilderte, stürzte der 20 Meter hohe Baukran am Mittag im Neubaugebiet Brombeerweg in Niederkassel-Rheidt aus noch unklarer Ursache um und krachte auf einen Rohbau. Dabei beschädigte er neben dem unfertigen Gebäude auch mehrere dort abgestellte Fahrzeuge, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. "Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt", berichtete der Sprecher. Die Polizei und die zuständige Aufsichtsbehörde für das Baugewerbe haben Ermittlungen aufgenommen und prüfen derzeit, ob ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten den Unfall verursacht hat.

