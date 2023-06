14.06.2023 14:21 21-Jährige kracht trotz Vorfahrt volle Wucht in Nissan Micra und wird schwer verletzt

In Hilden wurde am Dienstagnachmittag eine 21-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die junge Frau krachte nahezu ungebremst in einen Nissan Micra.

Von Maurice Hossinger

Hilden - Bei einem Unfall am gestrigen Dienstagnachmittag hat sich eine 21-Jährige schwer verletzt. Die junge Frau krachte mit ihrem Fahrzeug nahezu ungebremst in den Nissan Micra eines 66-Jährigen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr nahm indes ausgelaufene Betriebsmittel auf. © Polizei Mettmann Der Polizei zufolge wollte der Mann gegen 17.55 Uhr von der Oststraße auf den Ostring in Fahrtrichtung Nordring abbiegen, als sich von links die 21-Jährige in ihrem Fiat 500 näherte. Ohne die junge Frau - die auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war - zu beachten, kam es binnen weniger Augenblicke zum heftigen Zusammenprall. Dabei zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand so großer Schaden, dass sie am Unfallort abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Titelfoto: Polizei Mettmann