In Kurve krachte es: Biker schwer verletzt!

Der Lkw landete nach dem Crash auf der Seite. © 7aktuell.de | Kevin Lermer

Der Crash ereignete sich am heutigen Montagnachmittag gegen 14.35 Uhr auf der Stöckenhofer Straße (L1120) zwischen den Gemeinden Hertmannsweiler und Stöckenhof.

Laut Polizeiangaben schlitterte ein 66 Jahre alter Biker im Kurvenbereich aus noch unbekannter Ursache zu weit nach links und krachte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Beim Aufprall kam ein Vorderreifen des Lasters zu Schaden, woraufhin dessen Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt verlor und von der Straße abkam.

Der Laster kippte abseits der Fahrbahn auf die Seite. Für den Motorradfahrer endete der Unfall mit schweren Verletzungen in einer Klinik, in die er per Rettungshubschrauber geflogen werden musste.