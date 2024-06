23-Jährige stirbt bei Bikerunfall - Mitfahrer (20) kämpft in Klink um sein Leben!

Mönchengladbach - Bei einem verheerenden Motorradunfall in Mönchengladbach ist am Sonntag eine 23-Jährige ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 17 Uhr auf der Straße "Am Nordpark". © 123RF/bialasiewicz

Ein junger Mann (20), der ebenfalls mit auf dem Bike saß, erlitt schwerste Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei am späten Abend in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab.

Das Duo war gegen 17 Uhr auf der Straße "Am Nordpark" in Richtung Liverpooler Allee unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den mit Pollern besetzten und begrünten Mittelstreifen abdriftete. Es kam zum Sturz.

Anschließend rutschte das Bike noch weiter auf die Gegenfahrbahn. Die junge Frau aus Mönchengladbach verletzte sich so schwer, sodass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 20-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Düsseldorf gebracht.

Um den genauen Ablauf des Crashs rekonstruieren zu können, kassierten die Beamten das Motorrad ein. Außerdem sicherte ein spezialisiertes Polizei-Team die Unfallspuren mithilfe einer Drohne und eines 3-D-Laser-Scanners.

Einsatzkräfte und Notfallseelsorger kümmerten sich zudem um die Benachrichtigung und Betreuung von Angehörigen der Opfer.