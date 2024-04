23-Jähriger stürzt von Motorrad und stirbt in Klinik

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unfall in Bornhöved. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah das Unglück in der Nacht auf Samstag auf der Straße Am Alten Markt in Bornhöved.

Ein Motorrad, auf dem zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren saßen, fuhr gegen den Kantstein. Der Fahrer verlor die Kontrolle über die Kawasaki und die Männer stürzten von der Maschine.

Dabei erlitten beide schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Im Verlauf der Nacht erlag der 23-Jährige seinen Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Unfallursache ist unklar. Auch weiß die Polizei nicht, wer die Maschine gefahren hat.