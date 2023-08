28-jährige stirbt bei Crash mit Lastwagen: Schweinelaster kracht anschließend in Stauende

Hannover - Am Dienstagmorgen kam es auf der B3 bei Hannover-Pattensen zu einem schweren Unfall , bei dem eine 28-jährige Frau ums Leben kam.

Wegen des einen tödlichen Unfalls ereignete sich ein nächster. Die Polizei war deshalb am Dienstagmorgen auf der B3 bei Hannover im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf.com/sir270

Der Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B3 in Richtung Alfeld, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

Eine 28-Jährige wollte an der Einmündung L402 zwischen Pattensen und Oerie mit ihrem Suzuki nach links abbiegen, als der Lastwagen, der geradeaus unterwegs gewesen ist, mit ihrem Wagen kollidierte. Durch den Crash wurde die 28-jährige Fahrerin des Autos aus Gehrden tödlich verletzt. Der 60-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock, heißt es.

Der Sachschaden, der durch den Aufprall entstanden ist, wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

Infolge des schweren Unfalls kam es zu einem Rückstau auf der Bundesstraße, wodurch sich ein weiterer Unfall ereignete.