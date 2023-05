26.05.2023 16:54 662 37-Jährige stößt frontal mit Lkw zusammen und stirbt noch an der Unfallstelle

Eine Frau ist am Freitag auf der Landstraße 1107 bei Bietigheim-Bissingen in ihrem Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben.

Bietigheim-Bissingen - Eine Frau ist am Freitag auf der Landstraße 1107 bei Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) in ihrem Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Fahrerin des Dacia verstarb noch an der Unfallstelle. © KS-Images.de/Andreas Rometsch Die 37-Jährige geriet aus unbekannter Ursache mit ihrem Dacia auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem Lastwagen frontal zusammenstieß, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 48-jährige Lastwagenfahrer versuchte noch auszuweichen. Der Lkw geriet ins Schlingern und kippte um, so dass sich die geladenen Ziegelsteine laut Sprecher auf der Fahrbahn verteilten. Mit einem Spezialfahrzeug musste der Lkw aufgestellt und die Ladung abtransportiert werden. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Der Lkw landete auf der Seite, die Ladung verteilte sich auf der Straße. © KS-Images.de/Andreas Rometsch Die Landstraße war noch am Freitagnachmittag gesperrt.

