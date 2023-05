38-Jähriger nach Unfall mit über 4 Promille am Steuer erwischt - es waren Kinder an Bord!

Ein 38-Jähriger baute mit 4,44 Promille einen Autounfall nahe Helmstedt. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Um kurz nach Mitternacht war ein 38-Jähriger auf der B244 zwischen Mariental und Helmstedt (Niedersachsen) unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Wagen eines 18-Jährigen überholen.

Dabei geriet sein Auto aber ins Schleudern, kam links von der Fahrbahn ab, rauschte in die Leitplanke, wurde dann zurück gegen den überholten Wagen gedrückt und blieb schließlich an der Leitplanke liegen, teilte die Polizei Wolfsburg am Montag mit.

Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Beim Eintreffen stellten die Polizeibeamten dann starken Alkoholgeruch an dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab 4,44 Promille!

Die Einsatzkräfte mussten dann feststellen, dass sich außer dem 38-Jährigen noch drei weitere Passagiere an Bord befunden hatten, darunter ein Kind.

Aber auch sie wurden glücklicherweise nicht verletzt und hatten sich bereits aus der Gefahrenzone entfernt.