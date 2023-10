47-Jähriger fährt nachts gegen Baum und stirbt: Wie konnte es dazu kommen?

Hannover - Am Dienstagmorgen kam ein 47-Jähriger bei einem Unfall in Hannover ums Leben. Bislang weiß niemand, wieso der Mann zuvor gegen einen Baum fuhr. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. (Symbolbild) © majestix77/123rf

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 47-jährige Fahrer eines 3er-BMWs gegen 0.30 Uhr stadteinwärts auf der Ritter-Brüning-Straße unterwegs.

Laut erster Erkenntnisse verlor er zwischen Lodemannweg und Stadionbrücke aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über sein Auto, kam dadurch von der Straße ab und krachte frontal in einen Baum. Der Mann wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die betroffene Strecke der Ritter-Brüning-Straße ab dem Lodemannweg bis etwa 2.20 Uhr in der Früh voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an, meldeten die Beamten.