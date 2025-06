Tödlicher Unfall: Biker verliert Kontrolle und prallt gegen Baum

Rommerskirchen - Bei einem Unfall in Rommerskirchen (Rhein-Kreis Neuss) hat ein 33-jähriger Biker am Samstag tödliche Verletzungen erlitten.

Alles in Kürze

Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten aus dem Rhein-Kreis Neuss auch von einem Team der Kölner Polizei unterstützt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, war der Motorradfahrer aus Bergheim bei Köln am Samstagabend gegen 18.45 Uhr auf der B477 Richtung Anstel unterwegs, als er kurz nach dem dortigen Kreisverkehr zur Knechtstedener Straße aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Bike verlor.

Der Mann prallte in der Folge gegen einen Baum und wurde so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle starb.

Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten von einem spezialisierten Team der Kölner Polizei unterstützt.