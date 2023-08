28.08.2023 09:12 52-Jährige will über rote Ampel laufen, wird von BMW erfasst und stirbt

In Langenfeld ist am Sonntagabend eine 52-Jährige bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau verstarb noch am Unfallort!

Von Maurice Hossinger

Langenfeld - Bei einem schweren Verkehrsunfall hat am gestrigen Sonntagabend eine 52-Jährige tödliche Verletzungen erlitten. Die Frau soll Zeugenangaben zufolge über eine rote Ampel gelaufen und anschließend von einem BMW erfasst worden sein. Der graue BMW des 19-Jährigen erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. © Patrick Schüller Auf der Kreuzung an der Solinger Straße Ecke Richrather Straße soll die Frau gegen 20.45 schnell über eine rote Ampel gehuscht sein, ohne allerdings auf den Verkehr zu achten. Nur wenige Sekundenbruchteile später erfasste ein 19-Jähriger die Fußgängerin mit seinem Wagen und verletzte sie schwer. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Sie erlag ihren heftigen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Auch der 19-Jährige wurde bei dem Crash verletzt und zog sich leichte Blessuren zu. Er wurde, ebenso wie die benachrichtigen Angehörigen der Frau, seelsorgerisch betreut. Deutlich zu erkennen: Die 52-Jährige knallte dem jungen Mann auf die Windschutzscheibe. © Patrick Schüller Ersten Ermittlungen zufolge sollen beim jungen Mann keinerlei Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit deuten. Das gab die Polizei in einer Mitteilung bekannt. Sein Wagen hingegen erlitt einen Totalschaden und wurde kurze Zeit später abgeschleppt.

Titelfoto: Patrick Schüller