61-Jährige erfasst Radfahrerinnen frontal - Mädchen (17) tot!

Bei Bonn hat sich am Montagnachmittag ein schrecklicher Unfall ereignet. Eine 17-Jährige starb nur kurze Zeit später in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Von Maurice Hossinger

Bonn - Auf einer Landstraße bei Bonn (K51) hat sich am Montagnachmittag ein katastrophaler Unfall ereignet. Zwei Radfahrerinnen wurden dabei schwer verletzt - eine 17-Jährige starb kurze Zeit später an ihren Verletzungen. Zur Unfallaufnahme wurde die K51 vollständig gesperrt. Auch Polizisten aus Köln wurden zur Unfallstelle berufen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Ausgelöst hatte den Unfall eine 61-Jährige gegen 15.50 Uhr auf der Landstraße zwischen Villip und Gimmersdorf. Die Frau war Angaben der Polizei zufolge Richtung Gimmersdorf unterwegs, als sie plötzlich mit der linken Fahrzeugseite auf den unbefestigten Bereich neben der Straße kam. Dort kam es schließlich zum verhängnisvollen Crash! Das Auto erfasste die beiden Radfahrerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren frontal und verletzte beide schwer. Unfall Tragischer Unfall bei Neuruppin: Cabrio-Fahrer kracht gegen Baum und stirbt Durch den heftigen Zusammenstoß wurden die Jugendlichen von ihren E-Bikes in ein neben der Straße liegendes Feld geschleudert. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden beide in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Dort erlag die 17-Jährige nur wenig später ihren lebensbedrohlichen Verletzungen. Auch die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Die Polizei stellte kurzerhand das Auto der 61-Jährigen sowie die E-Bikes der Mädchen sicher.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa