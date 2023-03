64-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall: Kriminalpolizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nach dem Unfall. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Polizei geht von einem Arbeitsunfall aus.

Der Aufsatz eines Radladers löste sich am Mittwochmittag auf dem Betriebshof in der Straße Am Kirchdeich in Huchting aus noch ungeklärter Ursache und traf den 64-Jährigen am Kopf.

Die Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, der Mann starb an seinen schweren Kopfverletzungen.

Ein 39-jähriger Mann hatte ebenfalls an dem Radlader gearbeitet.