12.10.2023 12:15 74-Jähriger brettert in Trecker und verursacht heftigen Schaden

Zu einem teuren Unfall ist es am gestrigen Mittwochabend an einer Kreuzung in Velbert gekommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Von Florian Fischer

Velbert - Zu einem teuren Unfall ist es am gestrigen Mittwochabend an einer Kreuzung in Velbert gekommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochabend in Velbert. © Polizei Mettmann Wie die Polizei berichtete, war ein 74 Jahre alter Mann aus Velbert mit seinem Kia Sportage gegen 22.20 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Nordpark unterwegs gewesen. Als der Senior dann nach links in die Straße Am Buschkothen abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Trecker und nahm diesem seine Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge krachten ineinander, wodurch der Kia gegen einen am Straßenrand parkenden Ford Fiesta geschleudert wurde. Der Ford wiederum wurde gegen einen dahinter stehenden Chevrolet Spark gedrückt. Unfall Peugeot kracht frontal gegen Baum: 37-Jährige und zwei Kinder schwer verletzt im Krankenhaus Sowohl der Kia als auch der Trecker wurden stark beschädigt. Das Auto des 74-jährigen Seniors musste sogar abgeschleppt werden. Durch den Aufprall löste sich die an der Front des Treckers befindliche Walze, die auf die Fahrbahn und den Bordstein an der Bismarckstraße aufschlug und ebenfalls leichte Schäden hinterließ. Zudem musste auch der Ford Fiesta sichergestellt werden, da dieser durch den Aufprall des Kia demoliert wurde und infolgedessen Betriebsmittel ausliefen. Es entstand durch den heftigen Unfall ein Gesamtschaden von etwa 45.500 Euro. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt.

Titelfoto: Polizei Mettmann