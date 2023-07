90-Jährige übersieht Lkw und stirbt

Das schwer beschädigte Unfallauto musste abgeschleppt werden. © Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 90-Jährige von der K65 aus Richtung Westerwald auf die L443 einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Lkw.

Für den 40-jährigen Fahrer aus Obernkirchen gab es keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig zu bremsen. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen.

Durch den Crash wurde die 90-jährige Frau schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Hannover geflogen. Dort verstarb sie kurz darauf an den in Folge ihrer Verletzungen, so die Polizei.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.