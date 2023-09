BMW überschlägt sich auf nasser Straße: Fahrer (26) erleidet schwerste Verletzungen

Bergweiler - Am Morgen des heutigen Montags hat sich bei einem Unfall auf der A60 im Landkreis Bernkastel-Wittlich ( Rheinland-Pfalz ) ein BMW überschlagen. Dabei erlitt der 26 Jahre alte Fahrer schwerste Verletzungen.

In der Folge hatte er die Kontrolle über den BMW verloren. Der Wagen krachte in die Böschung und wurde anschließend auf die Straße zurückgeschleudert. Dabei überschlug sich der BMW und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Passiert ist der Crash gegen 7.45 Uhr in Höhe des Parkplatzes "Fintenkapelle". Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der 26-Jährige nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf der regennassen Fahrbahn wohl zu schnell unterwegs.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs hofft die Polizei nun auf Zeugen.

Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich unter der Telefonnummer 06502/9165-0 sowie per E-Mail an pastschweich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.