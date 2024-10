25.10.2024 15:15 Alarm in Mainz: Voll besetztes Taxi kracht in Leitplanke

Unfall auf der Saarstraße in Mainz am Freitagmorgen: Ein voll besetztes Taxi krachte in eine Leitplanke, der Fahrer musste aus dem Autowrack befreit werden.

Von Florian Gürtler

Mainz - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus: In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz kam es am heutigen Freitagmorgen zu einem Taxi-Unfall, ein Mann musste in eine Klinik gebracht werden. Die Mainzer Feuerwehr rückte mit insgesamt 23 Kräften aus, auch Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort: Auf der Saarstraße in Mainz kam es Freitagmorgen zu einem Taxi-Unfall! © Montage: Matthias Bein/dpa, Robert Michael/dpa Der Crash ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Saarstraße, wie die Mainzer Feuerwehr mitteilte. Demnach fuhr ein mit drei Passagierinnen und einem Fahrer voll besetztes Taxi auf der Straße in stadtauswärtiger Richtung. Zwischen der Abfahrt Koblenzer Straße und dem Europakreisel krachte das Auto in die linke Leitplanke und blieb danach stehen. Der Taxifahrer wurde in dem Autowrack eingeklemmt. Zudem stellte sich schnell heraus, dass er vor dem Unfall einen "medizinischen Notfall" erlitt. Durch diesen sei er "zeitweise nicht mehr ansprechbar" gewesen. Ebenso habe er die Kontrolle über das Auto verloren, berichtete ein Sprecher. Unfall Zwei Menschen sterben bei Horror-Unfall auf Autobahn: Polizei teilt dramatische Details "Seine Fahrgäste, drei ältere Damen, waren zum Glück unverletzt geblieben", setzte der Feuerwehrsprecher hinzu. Feuerwehr-Einsatz nach Unfall auf der Saarstraße in Mainz Während die drei Frauen von einer Ersthelferin und einigen Feuerwehrkräften betreut wurden, gingen andere Einsatzkräfte daran, den Taxifahrer zu befreien. "Er kam nach weiterer Versorgung durch die Notärztin in ein Krankenhaus", hieß es weiter vonseiten der Feuerwehr. Die drei unverletzten Passagierinnen konnten nach dem Unfall auf der Saarstraße ihre Fahrt in einem anderen Taxi fortsetzen. Die Unfallstelle war nach etwa 45 Minuten wieder geräumt, die Ermittlungen der Polizei zu dem Crash dauern an.

Titelfoto: Montage: Matthias Bein/dpa, Robert Michael/dpa